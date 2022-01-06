台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日舉行投票，雙方陣營把握最後時間爭取選民支持。對於林昶佐罷免案，前民進黨立委郭正亮表示，總統蔡英文今天幫林昶佐站台，投票前一夜還有一場大造勢。但反觀國民黨主席朱立倫今天在活動後受訪卻表示「萬華的罷免案不能政黨對決」，大家會不會覺得很詭異？

郭正亮則表示，他這2天看到一個很詭異的現象，就是總統蔡英文今天幫林昶佐站台，投票前一夜還有一場造勢。但反觀國民黨主席朱立倫今天在活動後受訪卻表示「萬華的罷免案不能政黨對決」，大家會不會覺得很詭異？郭正亮提到，他自己在中正萬華選過2次，自己也住中正區，現在林昶佐改打政黨對決的模式，而這樣的模式代表雙方都要動員，林昶佐真的有把握，自己的票曾超過藍軍的動員票嗎？

郭正降進一步解釋，因為藍營在中正區的票是相對容易動員的，大家彼此都住很近，且事實上，該選區眷村選民至少有4萬人，同意罷免票只要5萬8千多票就通過門檻了，結果朱立倫卻說不要政黨動員。

對於主持人錢怡君詢問，是否跟藍營選民不喜歡朱立倫、在地議員鐘小平有關？郭正亮分析，可能朱立倫也知道一些情況，所以現在都把罷免事務，交給罷免領銜人鄭大平發言了。