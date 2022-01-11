2022地方選舉各政黨陸續展開布局，台北市長選戰更是各界關注的焦點之一。前民進黨立委郭正亮分析，民進黨方面，目前衛福部長陳時中有很高參選意願，黨內也有派系支持他，但黨內民調顯示，他與前交通部長林佳龍的民調差距不大，且台北市民可能比較沒有辦法接受年齡偏大的市長候選人。

郭正亮11日和宅神朱學恒一起進行網路直播時表示，陳時中要選，目前英系還是支持阿中，而且有人已經幫他租小辦公室，而林佳龍則是本來沒有想到會有這樣的機會。

郭正亮指出，現在當然也有人講說陳時中去選桃園，但前提都是疫情沒爆發，不會過年後還壓不下來，如果真的這樣就天意了。因為蔡英文三、四月要敲定人選，不能再拖，而且台北市不是開玩笑的。

郭正亮認為，以蔡英文目前這個威望，她認定了，且有一定民調依據，人選就定下來了，所以現在大家努力在跑。有一次把方方面面的人都丟進來做民調，陳時中是22％，林佳龍19％，差距不算遠，「我認為林佳龍比較適合選，但能選上是天意，因為黃珊珊拿多少票不知道」。

郭正亮分析，陳時中現在68歲，台北市長柯文哲2014年當選時54歲，前總統陳水扁1994當選時40歲，台北市民能接受68歲的人當市長嗎？「不是因為我和林佳龍比較熟就偏袒他，當然人家也會批評他在台中的事情，他一定要有一套說法」。

朱學恒問郭正亮，台北市選民會想要什麼樣的市長？郭正亮回答，一定要對台北未來大方向有看法，一定要批評柯P的不足之處，要有讓人眼睛一亮的政見，還有就是台北市能扮演什麼角色，在和國際上其他城市競爭。這主要看你怎麼去說服其他人，這個是重新啟動大家作夢的能力，也就是別的城市做到的，我們要學習。