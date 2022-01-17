本土病例連日來不斷增加，面對Omicron傳播威力強大，中壢聯邦銀行及西堤餐廳爆發群聚，引起民眾恐慌。關於內用問題也再度引發網友關注，入口網站《Yahoo》今(17日)起針對「本土傳出Omicron疫情後，你還有去餐廳內用嗎？」進行網路民調，截至15時許已有一萬人進行投票，有38.6%的人說不去內用、36.6%偶爾內用、9%常常內用、8.2%每天內用，以及7.6%為不知道和沒意見。

桃園機場群聚持續擴大，加上境外確診個案不斷湧入，造成國內疫情緊張，台北市聯合醫院醫師陳昶宇日前質疑，指揮中心擋不住境外病例，又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀，例如限制探病陪病，但陳時中表示，評論要有一定的道理。

《Yahoo》今起至21日進行網路民調，截至今15時許，其中一題詢問網友關於「有醫師建議，政府應該禁止內用，你是否同意？」有30.2%網友表示非常同意、31.9%還算同意、17.2%不太同意、8.7%完全不同意，以及12%不知道/沒意見。

另外，對於是否恢復餐廳禁止內用？陳時中昨(16日)未正面回應，他僅說，目前餐廳群聚的傳染源很清楚，所以非必要不要把口罩拿下，沒吃東西時就盡量把口罩戴起來。