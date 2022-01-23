網友以1月22日的COVID-19確定病例圖為例說明，認為指揮中心用那麽大的空間列出境外移入資訊，其實對大部分人來說並沒有太大幫助。(圖/指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心每天召開疫情記者會時，指揮官陳時中都會秀出圖卡輔助說明，不過有網友反映，指揮中心製作的COVID-19確定病例圖卡，有一大塊空間根本沒有幫助，建議把圖卡改成另一種格式，沒想到獲得不少人一致好評，並狂讚修改後清楚多了。

有網友在《PTT》表示，現在本土疫情嚴重，台灣又這麼小，在高雄染疫都有可能跑到台北造成疫情擴大，光是一個桃園破口就害鄰近的台北、新北、新竹都被牽連，其實大家現在最關心的應該是哪些地方確診最多，至少可以避開那些地方不要去。

網友以1月22日的確定病例為例，秀出修改後的圖卡。(圖/截自PTT)

原PO指出，看到指揮中心的COVID-19確定病例圖，下面用那麽大的空間說明境外移入資訊，卻根本沒有幫助，反觀本土案例則只有數字，質疑除了陳時中之外，大概沒人搞得清楚案例分佈情況，建議把圖卡改成另一種格式呈現，可以更一目瞭然，結果讓一堆人狂讚。

根據網友提供的修改圖卡，上半部以三個斗大的數字依序標示本土病例、境外移入及死亡個案，左下方接著列出確診者最多的前兩個居住縣市，下面再標示其餘各縣市確診幾例，最後右下方才是境外移入個案最多的國家，以及其餘境外移入國家各幾例。

貼文曝光後獲得不少網友一致好評，紛紛回應「太厲害惹很可以」、「用心給推」、「本來就該這樣」、「邏輯正確」、「對啦，這樣就清楚多了」、「這才是我要的圖卡」；還有人笑說「你怎麼沒當指揮官，太可惜了」、「被ptt埋沒的指揮官」。