台灣本土疫情持續延燒，今（23）日再度增加52例本體確診，台北市副市長黃珊珊在臉書表示，北市一家3口確診的案件，最重要的是他們的感染源不明，且與桃園群聚案或現存個案都沒有足跡或活動重疊，直言「這就有很嚴重的社區感染的風險」，並說「今天起，所有的準備都要上場了！」

黃珊珊今日在臉書表示，北市每天接收機場確診輕症或無症者，量能其實也很吃緊，昨晚中央再度商借20間安心檢疫所，她為了保護醫院量能仍在第一時間立刻同意，說「同島一命，風雨同舟」。

黃珊珊說，昨晚接獲北市一家3口確診的案件通報後，同仁徹夜疫調匡列隔離對象，但最重要的是他們的感染源不明，又沒有與桃園或現存個案有足跡或活動重疊，「這就有很嚴重的社區感染的風險！」黃珊珊指出，被採檢發現通常是已經發病，而在發病之前，台北市的社區內應該已經有感染源還沒有被找到，「就像回到去年五月，發現時，社區已經燒了一個星期左右」。

黃珊珊透露，其實北市早已經有社區感染的心理準備，也做好各項應變準備，所以專責防疫旅館、採檢車來速、醫護天使團隨時都準備好，防疫旅館也會成為「變形金剛」，平常收居家檢疫，隨時變身收「居家隔離」，必要時天使團進駐後就成為「加強版專責防疫旅館」，「今天起，所有的準備都要上場了！」

黃珊珊說，她已經告知同仁，除夕夜都可能還是會被她騷擾，而且精準疫調會議準時每天召開討論疫情，「大家要排好班表，年假不休息」，隨時備戰隨時上戰場、力拚守住台北。