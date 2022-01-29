台北市昨新增5例本土病例，為松山區幼兒園老師（案18590）接觸的4名學生及1名同事，北市合計匡列居家隔離216人、擴大採檢92人，最新結果出爐。

台北市衛生局說明，北市28日新增5例本土病例，截至29日下午1時，合計匡列居家隔離216人、121人採檢陰性、95人檢驗中；擴大採檢92人、47人採檢陰性、45人檢驗中。