北市松山幼兒園師「1傳5」 308人採檢結果出爐 16:062022/01/29 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市松山區一名老師確診，昨新增4名學生及1名職員確診，北市府昨派採檢車進駐敦化國小校園擴大採檢。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市昨新增5例本土病例，為松山區幼兒園老師（案18590）接觸的4名學生及1名同事，北市合計匡列居家隔離216人、擴大採檢92人，最新結果出爐。 台北市衛生局說明，北市28日新增5例本土病例，截至29日下午1時，合計匡列居家隔離216人、121人採檢陰性、95人檢驗中；擴大採檢92人、47人採檢陰性、45人檢驗中。 永豐銀永康分行女員工確診匡列313人 採檢結果出爐 南市銀行女行員 打3劑疫苗確診 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #松山 #幼兒園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幼兒園師「1傳5」 北市匡列121人居家隔離、219人擴大採檢 16:042022/01/28 生活 Ct值僅16！20歲女北市趴趴走 足跡遍布南港、信義、中正區 15:492022/01/29 生活 北市社區沒擴散感染 柯文哲：除夕逾1萬人被關在防疫旅館 17:442022/01/28 生活 五感體驗濕地 新春來趟生態之旅 04:102022/01/29 地方新聞 點點幼兒園師「1傳5」他上門修電腦也染疫 北市匡427人 17:222022/01/28 生活 染疫幼兒園師北市最新足跡！到過KTV、桌球館、大潤發及餐廳 15:462022/01/28 生活 北市房仲傳播鏈擴大！再增4人確診 補習班師生染疫 10:172022/01/28 生活 松山某補習班5人群聚！老師傳1幼生、3國小生 1高中教職員修電腦也中招 11:072022/01/28 生活 「台灣人要檢討！」北市8萬劑BNT乏人問津 柯文哲：研議重新預約 12:112022/01/29 生活 8千人無法回家過年 陳時中：居隔標準拉高 04:102022/01/29 焦點要聞 鐵口直斷！他預言蔣萬安台北市長得票率「這數字」起跳：有夠穩 11:182022/01/29 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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