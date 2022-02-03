台北市立動物園今年受疫情及氣候影響，遊客數創下5年來新低。（台北市立動物園提供／陳彩玲台北傳真）

台北市兒童新樂園、動物園今年受疫情及氣候影響，遊客數創下5年來新低。據兩園區人員統計，以往每年初三到園區遊玩的人數，均達萬人以上，但今年卻僅剩千人，其中兒童新樂園入園人數，與去年相比，更是剩不到1成。但北市府推出的「台北旅遊人潮警示燈號系統」顯示，戶外仍有內湖區白石湖、北投區陽明公園2景點亮起黃燈警示。

受鋒面影響，今天北台灣天氣陰雨溼冷，其中備受遊客喜愛的兒童新樂園及台北市立動物園因應疫情，均實施預約制。兒童新樂園工作人員表示，園內人數達3200人時顯示「橙色」燈號，實施入園疏導；園內人數達4800人顯示「紅色」燈號，實施入園管制，受天氣、疫情影響，今日入園人數大幅降低，共有1400人預約，但實際入園人數，僅近千人。

據兒童新樂園官方網站數據資料顯示，近5年來於農曆初三入園遊玩人數，皆破萬人，2021年1萬196人、2020年1萬1078人、2019年2萬5603人、2018年2萬5593人，但今年僅近千人入園，創下新低，與去年相比，遊客數更是剩不到1成。

台北市立動物園入園也採預約制，分為上、下午兩場次，每場次開放8000名額，另上、下午各800名額，供現場報名入園參觀；但今年初三僅有3216人入場，與去年相比，遊客數約剩1成2。過去4年總數分別為，2021年2萬5125人、2020年1萬5401人、2019年5萬1055人、2018年5萬6355人。

不過，依市府「台北旅遊人潮警示燈號系統」顯示，今天上午北市仍有2處戶外景點一度亮起黃色警示，顯示「人潮略多」，分別為內湖區白石湖、北投區陽明公園，推測大多民眾為因應疫情，選擇較空曠地點出遊。