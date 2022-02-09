中央氣象局表示，明天(10日)東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，下周日(13日)起鋒面影響，水氣增多，降雨將不再限於北部及東北部，幾乎全台有雨，下周一(14日)東北季風增強，各地天氣明顯轉涼。

情人節又一波東北季風！ 戴立綱揭「鋒面」再襲變天轉雨時刻

明天(10日)東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；預測低溫在西半部及東北部14至16度，花東約18度；預測高溫在北部及東北部約18、19度，中部、東部、東南部及台南約23、24度，高屏地區高溫26至28度；降雨方面以迎風面的地形性降雨為主，北部及東半部地區有局部短暫雨。

9至10日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五、周六(11日、12日)東北季風稍減弱，氣溫稍回升，北台灣高溫可以回升到20度以上，但各地早晚仍涼；由於水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅剩東半部跟北部山區有局部短暫雨。

下周日(13日)鋒面影響，水氣增多，天氣不穩定，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨的天氣，南部地區也有局部短暫陣雨。

下周一(14日)鋒面通過及東北季風增強，各地天氣明顯轉涼，北部、東半部地區及中南部山區有短暫雨，由於下半天乾空氣南下，其他地區雨勢趨緩，為局部短暫雨後多雲的天氣。

下周二、三(15日、16日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

17日、18日東北季風稍減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，19日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。