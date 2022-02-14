中央氣象局表示，今天(14日)下半天雨勢趨緩，不過大陸冷氣團南下，天氣明顯轉冷，而且越晚越冷，尤其入夜後到明天(15日)清晨最冷，北部空曠地區將下探10度左右。周六(19日)開始又有另一波冷空氣南下，強度不排除更強，達到大陸冷氣團的機率偏高，低溫還會再低個1到2度。

明最凍探11度 氣象局最新說明｜2022.02.14

明天(15日)在大陸冷氣團影響下，清晨各地天氣偏冷，台南以北及宜蘭低溫只有13、14度，其他地方約15、16度，白天氣溫雖然會比今天高一些，不過北部及東北部仍偏冷，高溫約17到19度，其他地方約20至23度，高屏部分地方則可以來到24、25度。

明天整體的降雨雖然比今天少，不過北部及東半部仍有局部短暫雨，其中又以基隆北海岸的降雨機率最為偏高，中南部雖然大多為多雲的天氣，不過山區會有些零星短暫雨。

14至15日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(16日)大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周四(17日)大陸冷氣團雖然稍微減弱，不過北部及東北部降雨機率還是比較高，因此氣溫回升的幅度不多，整天仍偏冷，其他地區早晚也冷，東部及東南部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五(18日)華南雲雨區東移，降雨增多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周六(19日)東北季風增強或大陸冷氣團南下，下周日、一(20日、21日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移持續，這三天中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

22日至24日東北季風持續影響，天氣偏涼；台灣附近水氣仍稍多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。