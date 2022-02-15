中央氣象局表示，今天(15日)在大陸冷氣團影響下，北部及東北部仍偏冷，周四(17日)大陸冷氣團稍微減弱，不過氣象粉專《台灣颱風論壇》預告，下一波冷氣團周末報到，且有更強的趨勢，有望成為今年入冬以來的首波寒流，周六(19日)起至下周一(21日)最冷，北部空曠地區低溫將下探10度左右。

下波冷氣團更濕冷 氣象局最新說明｜2022.02.15

《台灣颱風論壇》粉專指出，周末冷氣團有更強的趨勢，「坐強烈冷氣團，望寒流」，由於今年冬天還沒有寒流，因此有望成為今年入冬以來的首波寒流。網友反應兩極，有人說「冷就好不要寒流」，也有人回「期待一個霸王寒流」、「外套買了都沒機會穿」。

氣象局表示，明天(16日)大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；台灣東北部地區及基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

周六(19日)起東北季風增強或大陸冷氣團南下，下周日、一(20日、21日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷，加上華南雲雨區東移持續，這三天中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，預計中部以北及金門、馬祖，空曠地區清晨低溫將下探10度左右，三千公尺以上高山有機會下雪。