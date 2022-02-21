低溫加下雨，嘉義市區車禍「撞況」頻傳。（讀者提供）

嘉義市這幾天低溫10度至14度，又陰雨綿綿，中央氣象局今天發布「非常寒冷至寒冷」示警，消防局救護案件不少，尤其車禍「撞況」多，今早就有至少3件學生上學途中擦撞造成輕傷，疑因天雨路滑，車速控制不當、視線不佳而肇禍，提醒用路人雨天行車多注意安全。

市消防局統計2月19日12時至2月21日8時，44小時受理急病救護案29件，其中，急病到院前死亡（OHCA）有4件；車禍救護事件自2月19日12時至2月21日8時共有24件。

20日上午6時多，嘉義市八德路與興達路口就發生2輛自小客車轉彎時碰撞，其中1輛衝撞路樹卡在分隔島，其中1名50多歲施姓女駕駛有頭暈情形，無明顯外傷，疑似輕微腦震盪反應，緊急送醫。

中央氣象局發布嘉義市今天白天氣溫約10至14度，是「非常寒冷至寒冷」等級，最低體感溫度更僅有9度，且有70％下雨機率，提醒民眾注意保暖。