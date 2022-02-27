市長黃敏惠大讚啤酒鴨開蓋就很香，演員邱彥翔也說，吃到啤酒鴨清爽回甘肉質軟嫩，讓他驚艷。（張亦惠攝）

阿榮師啤酒鴨創辦人吳崇榮在嘉義市開業38年，將啤酒鴨的好味道帶給市民，疫情期間二代返鄉傳承轉作電商宅配，27日正式插旗嘉義市美食一級戰區中正路，開設主打個人餐的店面，更找來演員邱彥翔擔任代言人，市長黃敏惠也表示，市府有創業補助資金挹注及輔導，已準備好成為青年創業團隊強而有力的後盾。

傳承父親招牌料理並改良創新「阿榮師啤酒鴨」，執行長吳柏融說，感謝市府資源挹注以及計畫執行過程中嘉易創創育中心所提供的輔導，強化品牌線上行銷，讓新店順利開張，新店主打個人份的啤酒鴨及眾多純手工製做的中式小點心，讓來往的嘉義人及旅客1個人也能享用，中正路熱鬧又具指標性，未來要將屬於嘉義市在地特色美食行銷出去。

黃敏惠表示，青年發展一直是嘉義市府重視的一環，為讓青年創業有依靠，市府持續推出青年政策，去年首次推出的青年創業補助計畫，阿榮師啤酒鴨是去年經營模式優化類最優秀的提案計畫之一，獲得最高的40萬元補助，市府已準備好成為青年團隊強而有力的後盾，嘉義市整座城市，都是青年最好的試驗場域，可以測試你的產品、打磨你的商業模式、串連最好的人才。