嘉義市2022大學博覽會今登場，現場湧進不少學生實地了解各校系的特色和未來就業取向。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市府更請來職棒明星「大師兄」林智勝（右）現身說法，鼓勵學子找到自我興趣，為自我人生揮出漂亮一擊。

學測成績才公布，嘉義市2022大學博覽會今登場，70所大專校院代表設攤招生，吸引不少學生、家長到場了解各校系特色，市府更請來職棒明星「大師兄」林智勝現身說法，鼓勵學子找到自我興趣，為自我人生揮出漂亮一擊。

為提供嘉義及鄰近縣市高中職學生多元升學資訊，選擇適合的大專院校就讀，嘉義市政府邀集近70所公私立大專校院舉辦2022大學博覽會，全台多所學校到場設攤，各校攤位前擠滿不少人，細心詢問校系特色、就業出路、獎學金優惠，或實習、出國機會等等。

到場除就讀雲嘉南學校的學子，還有遠從台中、高雄來的準大學新鮮人，為了吸引學生，不少學校也祭出獎學金搶才，南華大學更是以「在校4年國立收費」、「2＋2跨國雙學位」以及「海外學習獎勵」等措施，吸引家長、學生停留詢問。

活動特別邀請今年轉戰味全龍隊的中華職棒明星「大師兄」林智勝與學子分享人生經驗，林智勝表示，選擇科系要符合自己興趣，再進一步結合職場工作，並以家長身分，鼓勵學生認定目標，一定要全力以赴，如果遭遇困難失敗，千萬不要逃避，要正視問題、記取經驗，尋求家人親友、師長或其它資源協助，一定能為人生漂亮出擊。

嘉義市副市長陳淑慧說，舉辦大學博覽會是為了建構學校與學子間相互瞭解和交流平台，以滿足學子對豐富多元升學資訊的需求，讓嘉義和鄰近縣市學生不必遠赴台北或高雄，就能了解各校特色，獲得充足資訊。

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