嘉義市長黃敏惠、前監察院長張博雅及各界人士默哀追思228事件受難者。（廖素慧攝）

嘉義市政府25日在228紀念碑前舉行228事件75周年追思紀念會，市長黃敏惠、前監察院長張博雅、228事件受難者家屬等人一同默哀追思，黃敏惠及張博雅受訪時都表示，歷史的教訓很沉痛，要記取教訓，勿重蹈覆轍，珍惜得來不易的民主自由。

黃敏惠表示，1947年2月28日是台灣歷史上非常悲痛的日子，這個事件對台灣造成很大影響及很大的傷痛，每年辦理追思會，內心都無比沉重與哀慟，因為先賢先烈的付出和犧牲，台灣才有今天的民主自由。

黃敏惠表示，1989年嘉義市建造了全台灣第1座228事件紀念碑，當時克服許多困難，時任嘉義市長張博雅希望藉由紀念碑讓大家了解228事件，希望大家能夠記取歷史教訓，引以為鑑，不要重蹈覆轍，用愛、包容與尊重，走向和平公義的未來。

張博雅表示，嘉義市228和平紀念碑是228事件尚未解禁之前設立，所以紀念碑沒有寫上任何人的名字，當時建造的經費都來自民間捐獻，原本設置在彌陀路往嘉義大學的公共設施用地上，現在遷移至公益路與啟明路口的現址，形成完整的228事件紀念園區。

張博雅表示，228紀念碑下方擺放1部聖經，就是大家記取歷史的教訓，不要重蹈覆轍，讓台灣社會邁向和諧、民主、自由。

追思會中，黃敏惠及市府主管、張博雅、財團法人嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森、多位議員及受難者家屬，陸續向228紀念碑、象徵族群共生共榮的「梅花鹿共飲生命之泉」獻花，表達追思哀悼之意。

嘉義市今天舉辦228事件75周年追思紀念會，各界人士獻花致哀。（廖素慧攝）