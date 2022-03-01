228連假消費者買氣爆發，遠百(2903)業績傳佳音，客單明顯成長逾30%，其中餐飲表現突出，平均成長近20%。

本土疫情趨緩，228連假人潮湧現，帶動遠百人氣及買氣，根據遠百統計，228連假期間，客單明顯成長逾30%，超市餐飲亦人氣旺，整體來說，餐飲表現突出平均成長近20%。

從買氣來看，精品業績持續紅不讓，不少春夏新品到貨，台中大遠百、遠百竹北、遠百信義A13、板橋大遠百受惠精品業績呈現漲勢，男裝、休閒運動業種也是表現相對搶眼。