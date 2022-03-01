《百貨股》228買氣現 遠百業績紅不讓 08:012022/03/01 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 228連假消費者買氣爆發，遠百(2903)業績傳佳音，客單明顯成長逾30%，其中餐飲表現突出，平均成長近20%。 本土疫情趨緩，228連假人潮湧現，帶動遠百人氣及買氣，根據遠百統計，228連假期間，客單明顯成長逾30%，超市餐飲亦人氣旺，整體來說，餐飲表現突出平均成長近20%。 從買氣來看，精品業績持續紅不讓，不少春夏新品到貨，台中大遠百、遠百竹北、遠百信義A13、板橋大遠百受惠精品業績呈現漲勢，男裝、休閒運動業種也是表現相對搶眼。 吳昕陽樂觀看待疫後復甦 興富發 外資連19買超 #遠百 #餐飲 #業績 #紅不讓 #客單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南茂今年業績拚高個位數成長 04:102022/02/25 證券．權證 冷吱吱！下營農會蠶絲被熱銷 04:102022/02/24 地方新聞 邊境鬆綁 觀光餐飲股迎曙光 04:102022/03/01 證券．權證 雙減重擊 補教3巨頭業績跳水 04:102022/02/24 全球財經 台資百貨西進 內憂外患難獲利 04:102022/02/24 財經要聞 遠東集團 陸百貨事業再關店 04:102022/02/24 財經要聞 賓士2021年業績強勁 大幅調高股利 19:512022/02/24 財經 自動化元件、機械手臂需求夯 羅昇雙產品熱銷 業績卓越 04:102022/02/24 產業特刊 跨品牌聯賣打造高績效 有巢氏房屋吳宗保堅持誠實、創造千萬業績 14:252022/02/24 財經 市場需求強勁 載板族群 營運續戰新高 04:102022/02/27 財經要聞 228連假來遠百看展有藝思 04:102022/02/27 《旺來報》 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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