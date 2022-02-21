「救命啊！」天寒地凍對長輩構成致命的危機！台中市政府警察局第四分局春社派出所警員孫念先接獲民眾報案，稱其98歲的羅姓丈夫於清晨原在自家花園修剪花圃，適逢低溫來襲，欲勸說老翁返家取暖時，竟發現老翁未在後院，四處呼喊均未獲回應，無助地至警所請求協尋。

警方指出，孫員接獲報案後，與家屬再三確認羅翁長相、特徵及活動區域展開地毯式的搜尋，約莫15分鐘，即發現老翁倒臥在距離住處50公尺外的空地，因身體早已凍僵，即便當時聽到家屬的呼喊，想求救也無法應答。員警趕忙通知119救護人員到場送醫救治。

家屬向員警表示，高齡98歲的羅姓老翁，雖現年事已高，並患有失智傾向，但其熱衷於園藝的心從未改變，每天早晨固定的行程就是在花園修剪樹木，近日寒流發威氣溫直直降，就曾提醒老翁要注意保暖，減少外出，唯獨園藝這件事老翁非常堅持，這次老翁一如往常在庭院整理花園。

羅姓老翁疑似失智症發作，一時沒認出自家的模樣，就這樣走到僅一牆之隔的鄰居家，過程中更因腳軟摔倒在地無法自行爬起，無助地躺在冷冽的寒風中，即便被凍得直打哆嗦，手裡還拿著園藝剪刀不放，幸虧有熱心員警和民眾從旁協助，迅速將老翁送醫，避免憾事發生。

所長邱柏昌表示，近日低溫特報，提醒民眾外出注意保暖，關心家中長輩動態，切莫讓長者獨自一人外出，並建議申請「愛心手鍊」服務，若不慎走失時，俾利查證身份盡速聯絡家屬。