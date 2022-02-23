警方維護交通，讓民眾享受安全的賞燈空間。（民眾提供／盧金足台中傳真）

為期9天的中台灣元宵燈會，警方全天候守護，無論外頭下著細雨，低溫來襲，員警仍無畏寒風堅守崗位。（民眾提供／盧金足台中傳真）

2022年中台灣元宵燈會圓滿閉幕，吸引近百萬人次入園賞燈，為保持周邊交通順暢，使民眾可以安心賞燈，警察局第四分局期前與市府各局處於現場會勘討論動線，展出期間規畫警力於會場外進行交通疏導，會場內設置臨時派出所提供犯罪預防宣導及為民服務事宜，為期9天的展期，共派遣950名警力，全天候守護，無論外頭下著細雨，低溫來襲，員警仍無畏寒風堅守崗位。

警友第四辦事處主任江敏賢看到員警頂著風雨執勤，雙手被凍到通紅不聽使喚，口罩更被雨水浸濕反覆更換心疼不已，號召警友們，備妥薑茶、薑母鴨的暖胃食材，直送執勤會場供員警食用。

不畏低溫來襲，堅守崗位，員警吃到熱騰騰的薑母鴨，心裡熱情溫度直線上升，一掃寒流來襲的不適感，整個人通體舒暢，似乎又活了過來，頻頻感謝警友的貼心，最強火力支援。

警第四分局表示，感謝警友第四辦事處的用心，始終是警察最堅強的後盾，近期低溫特報，警察同仁不分晝夜認真執勤戮力公務著實辛苦，有了這些背後默默支持的力量，定會全力以赴，共創台中優質城市。