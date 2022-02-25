黃格格（右二）被逮時身形豐腴，出庭時已暴瘦，堅持與郭姓男友沒有鬧分手。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

高雄鹽埕區城中城46死大火案25日首次開庭，涉嫌故意縱火的黃格格暴瘦出庭，強調自己沒有因為感情因素放火燒沙發。8位罹難者家屬出庭，其中一女家屬看黃狡辯當場氣哭，還拿出亡母的照片「要讓母親看看是誰害死她」，希望法官判她死刑。

由於出庭人數眾多，高雄地院特地再開另一法庭，讓家屬透過視訊方式參與。

2021年10月13日晚間10點多，黃與男友郭姓男子找來兩名友人在城中城一樓小套房內飲酒聊天，黃習慣性的點檀香驅蚊。酒過三巡，黃疑似又質疑郭與前女友糾纏不清，當場大吵，其餘男性友人見狀快閃。當晚11點多，郭懶得跟黃爭辯藉故離開，離開前還特地囑咐黃「喝酒不要騎車」，最後剩黃獨自一人留在套房飲酒，還向一名路過男性友人大吐苦水。

隔日凌晨一點多，黃不斷用Line傳語音訊息嗆郭，見郭已讀不回，以為郭又跑去找前女友，情緒失控下，疑似故意把未熄滅的香灰直接倒在皮沙發上，就負氣回家。不到15分鐘，套房內煙霧瀰漫，一名計程車司機下班回家經過發現異狀，從套房的玻璃窗看見裡面的沙發上不斷冒出火煙，突然「蹦」一聲、套房玻璃窗炸開，火勢一發不可收拾，司機根本來不及找滅火器，只能大喊「火燒了！快跑！」

消防局為了撲滅城中城大火，當天凌晨總計調派31個分隊、72車145人全力搶救，仍無法阻止低樓層烈焰沖天，大火延燒一個半小時，釀46死、41傷慘劇。

檢方透過反覆模擬和偵訊，認定起火點就在小套房內的沙發上，依殺人及公共危險罪起訴，建請法院處以極刑以昭炯戒。

開庭時，黃當庭高呼自己沒有縱火，強調自己和郭沒有感情糾紛，也沒有放火的行為和動機。法律扶助基金會律師團則說，黃多次強調當天有把未熄的沉香拿去屋外，用水龍頭沖熄後才離開現場，律師團將採「無罪答辯」的方式替她爭取應有的權益。

一名被害者女家屬看黃不認罪還狡辯，當場氣哭，走廊上還拿出亡母的照片，駡黃「敢做不敢當」，希望法官能判黃死刑，以告死者在天之靈。

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