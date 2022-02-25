未登記工廠納管期限到今年3月19日截止，南投縣內目前納管未登記工廠有441家，尚未申請納管的還有145家，南投縣政府建設處表示，經訪查有業者是因為二代不再經營，或有其他規畫而選擇不申請，但若到3月19日前未前來申請，縣府將先勒停、必要時則會斷水斷電，呼籲業者勿再觀望。

依「工廠管理輔導法」2016年5月19日前繼有未登記工廠，且屬低汙染事業、非未於經濟部公告不宜設立工廠區域業者，必須在今年3月19前申請納管，可免於受到像是國土計畫、區域計畫、都市計畫及建築法令處罰，縣府也將輔導這些工廠邁向合法化。

縣府建設處表示，目前縣府列管未登記工廠有441家，其中11家是2016年5月20日設置，另外還有2家屬於高汙染工廠不符申請納管資格，其餘428家有238家完成申請，145加上未申請納管，縣府也積極發函要求業者前來申請。

建設處說，經側面了解有許多工廠是因為二代未來並未要承接，抑或是有做其他打算才選擇不來申請，但申請過後才能得到公部門的完整保障，中央敞開大門要輔導所有業者，因此也希望大家都能夠來完成申請，避免遭勒令停業、甚至斷水電等處置。

建設處強調，目前已經正式發函給所有未申請業者，也通知南投縣工業會、商業會、南崗廠協會、公策會等單位協助轉知，呼籲業者把握最後期限盡速申請，相關工廠登記、申請流程等也都在建置在縣府網站，呼籲所有未登記工廠，盡速完成登記。