一名歐盟高級官員表示，在烏克蘭申請加入歐盟之後，摩爾多瓦和喬治亞共和國也想趁這一機會申請。

美聯社報導，喬治亞與俄羅斯曾經發生戰爭，而摩爾多瓦是烏克蘭的西邊鄰國，可以說都與這一次的烏克蘭戰爭感同深受。這兩個東歐國家目前已是「歐盟擴展計劃」(EU outreach programs)的一部分，可以輔助改進該國的貿易出口管制。但是還不算歐盟成員國。

要成為歐盟會員國，有一套較高的標準，從貿易自由度、法治健不建全、政治和反腐敗承諾等。在獲得通過後，要能得到歐盟全體成員國的一致同意才能進入。