在歐洲央行(ECB)開會前夕，歐元在周三收盤稍微和緩並歇息喘了口氣。投資人不願在ECB會議之前賣出歐元，因為成長停滯的前景，促使經濟學家建議，ECB可能將加息推延今年稍晚時候。

歐元在周四亞洲時段早盤小幅攀升，並從周一的近22個月低位1.0806美元彈升到1.0919美元；主要是彭博最新一篇報導指出，歐盟不具名的官員指出，歐盟正在討論聯合發行鉅額債券，為國防和能源支出提供預算。

此一舉動表示更多的刺激，但揭露的細節很少。分析人士指出，人們對烏克蘭戰爭的擔憂很多，歐元不大可能大幅升值。凱投宏觀分析師Franziska Palmas表示，如果消息屬實，將對歐元資產有利，但是仍不足以支撐其復甦。

英鎊幾乎沒有彈升，被釘在1.310美元附近。

渣打銀行外匯主管Stephen Englander說，投資人擔心烏克蘭戰爭蔓延到烏克蘭境外，此觀點不會很快消退，這也推進了近期的悲觀情緒。

俄羅斯境內的外匯市場將在周四亞洲下午3點首次開盤。自俄烏戰爭以來，盧布和俄羅斯其它資產一直遭到重創，境外交易一度跌到1美元兌160盧布，最後是回復到130盧布。