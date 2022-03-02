女星小S（徐熙娣）2005年與老公許雅鈞結婚至今已有17年，共同育有3名可愛的女兒，並經常在社群媒體上分享私底下的家庭生活。而一向與老公感情融洽的她，近日也在個人YouTube頻道上透露自己曾因老公的「1句真心話」氣哭，再度引發網友熱烈討論。

小S近期除了開設全新綜藝節目《小姐不熙娣》外，也開設個人YouTube頻道分享私下生活，而在2月28日所公開的新影片中，小S透露因為家中的燈都是頂光，讓她一照鏡子就覺得自己很醜，而某天她準備要跟許雅鈞外出用餐前便因家中的燈光影響心情，許雅鈞看到後就詢問她怎麼了，小S則因心情太差而回應「我覺得自己很醜，不想出去吃飯了」，當下許雅鈞竟直接回覆「瘦就漂亮啦」，令近日經常被網友攻擊「臉腫」的小S忍不住1秒暴怒。

隨後，許雅鈞還加碼要小S多運動，不要一直躺在床上追劇，讓小S氣到哭出來；最後，許雅鈞因按摩師在等他而倉皇離場，獨留小S自己處理情緒，隔日再向小S撒嬌賠不是。不過，小S也透露，許雅鈞平時其實是個浪漫的人，但因為他不懂小S的點才會直接說出「實話」。

網友看到夫妻倆的真實互動後，忍不住留言「超好笑的，最後的結尾非常完美」、「我跟你說電梯裡的燈光也是會讓人發火，每次早上出門在家裡照就很好看，一進電梯看鏡子，就覺得怎麼就是怪，一早就讓人火大」、「這集小S的無奈吶喊，其實道出很多人心聲」、「哈哈，直男真的不懂啦」、「最後結尾也太突然，笑死」。