會面拜登代表團 朱立倫曝訪美時間

國民黨主席朱立倫2日面會拜登代表團，各界關心其訪美行程，對此，朱表示「視疫情狀況」，但駐美代表處已籌備完成，且美方也喊話「我們華府見」，朱強調，相信國民黨是最能夠平衡包括國際及兩岸，還有促進區域和平的主要政黨。

朱立倫說，昨天跟拜登總統的代表團會見，大家都是好朋友，中間還特別強調，我們捍衛中華民國、保衛台灣以及促進兩岸對話、區域和平，國民黨會持續努力，他相信國民黨是最能夠平衡包括國際及兩岸，還有促進區域和平的主要政黨，也是最愛台灣的政黨。

而是否將訪美，朱立倫強調，「我們會去美國訪問」，他說，目前已把駐美代表處籌備完成，將看疫情的情況以及美方相關安排的時間，而昨天每一位客人、代表團成員都非常開心地說，「我們華府見」，我們到華府的時候，再跟大家一起聚會。

至於蓬佩奧來台，朱立倫是否也會與其見面，對此，朱表示，美國前國務卿蓬佩奧來台的事情，已經交給國際部黃介正主任，正由黃主任負責交流、互動。