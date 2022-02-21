入冬最強寒流來襲，加上雨勢不斷，全台濕冷，空曠的河濱公園更是「連生物都不太願意去」。卻有一名工作人員不畏冰雨執行勤務，佇立在偌大且幾乎沒有人經過的公園，只為了進行防疫宣導「請全程配戴口罩」，超敬業態度被網友讚爆。

裴姓網友向《中時新聞網》表示，他於星期天經過古亭河濱公園，遠遠瞧見一名穿著雨衣的人，孤伶伶地站在路邊。走近一看，對方應該是台北市政府請來執行防疫宣導的工作人員，因舉牌上寫著「請全程配戴口罩」。

網友心想，這種天氣幾乎沒有人會去河濱公園，就算有，也不到無法維持社交距離的程度，「有沒有戴口罩好像沒差」，不過工作人員仍舊相當敬業地執行勤務，讓裴姓網友相當感動，特地向他致意。

其他網友認為，這應是市府委外的派遣工作，因古亭河濱公園的花海頗負盛名，又有自行車道穿越，平常假日遊客眾多，才會有人需要舉牌宣導。既然委託契約已簽，自然得去現場完成，只是這兩天太冷，才會一個人都沒有。