寒流雖然已減弱，但今天及昨天冷空氣仍有大陸冷氣團的強度，加上下雨，感受到還是凍得難過，昨（21日）晚更罕見出現南部比北部冷的狀況，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這是因為南部雨停，雨水蒸發帶走熱使溫度降得更低。

22日晚上南部氣溫13度左右比北部還低。(氣象局提供)

台灣南部四季的溫度都比較熱，時常出現冷氣團南下北部又濕又冷，南部卻出大太陽的情況，冬天的大衣很難有機會派上用場，但19日起的這波寒流連南部也降溫，氣象局甚至發布台南、高雄低溫特報，氣溫降至10度以下，更奇特的是昨晚南部氣溫比北部還低。

台灣颱風論壇表示，昨晚北部普遍落在15度左右，但中南部更低，僅約13至14度，比北部還冷，十分難得，推測是因為中南部雨勢暫歇，雨水蒸發帶走熱，溫度才比較低，「但體感上，全部都一樣很冷」。

對此，網友紛紛留言：「難得終於比北部還要冷了」、「我也覺得中部不會冷，回來南部感受特別冷」、「南部空曠地區更冷，體感比實際溫度再降2～3度」、「不下雨一切好說」、「好愛這幾天的高雄」，但也有人說，「不一樣，北部很濕寒，不舒服！」、「冷沒關係但是不要再下雨了」。