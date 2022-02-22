今氣溫稍微回升，根據中央氣象局氣象預報顯示，嘉義縣今平均溫度13至16度，而溼冷氣候造成許多民眾身體不適就醫，根據嘉縣消防局統計，21日上午10點至今上午10點，急病救護案共43件，有3人到院前心肺功能停止，累計19日至今，嘉縣已有14人疑似因天冷猝死。

因應這波寒流，嘉義縣社會局啟動低溫關懷機制，訪視送暖讓街友不受寒。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣消防局統計，19日中午12點至22日上午8點，急病救護案多達86件，其中到院前無呼吸心跳有14人，而昨上午10點至今上午10點就有3人猝死，雖無法判定猝死是溫差大造成，消防局指出，雖氣溫微升，但體感溫度仍偏低，提醒民眾做好保暖，注意身體狀況。

因應這波寒流，嘉義縣社會局啟動低溫關懷機制，訪視送暖讓街友不受寒。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應這波寒流，嘉義縣社會局啟動低溫關懷機制，訪視送暖讓街友不受寒，目前全縣有14位列冊街友，其中1位住院、1位安置、12位街友棲息於街頭，社會局除瞭解其禦寒情況外，也勸導入住庇護安置所避寒；另在獨居長者部分，社會局已請鄉鎮公所啟動祥和獨老志工隊及鄰里長等主動關懷。