嘉義縣鹿草鄉老年人口比例是嘉義縣第一，繼碧潭老人食堂後，鄉內第二間老人食堂寮老人食堂2月28日正式揭牌，共有80多位長輩將一同在食堂用餐，社區也表示，未來朝向每周辦理3次老人共餐努力。

嘉義縣長翁章梁今天出席揭牌典禮，幫參與共餐的長輩端菜、打菜。翁章梁表示，照顧老人是政府無法規避的責任，特別責成社會局與衛生局，老人照護據點的設置應達成65％以上，目前已達標，未來希望與鄉公所合作，往更高的目標邁進。

嘉縣社會局指出，嘉縣老年人口比例是全台之冠，18鄉鎮市也有11鄉鎮老人比例達20％以上，鹿草鄉27.87％全縣第一，目前縣府補助廚房設備及食材費，2019年起，老人食堂食材補助人數已從50人提高為100人。

後寮社區在理事長陳志明與社區幹部努力下，未來每周一為社區長輩提供午餐，服務人數約80位。陳志明表示，因疫情室內空間需控管人數，目前只能每周辦1次，未來將朝向每周至少3次，讓社區長輩感情更緊密，食材採買與烹煮皆由志工負責，挑選在地農產如番茄、苦瓜等蔬菜，讓長輩吃得安心。

陳志明說，原本閒置的活動中心2年前就已申請辦理食堂，後來因疫情不斷往後延，經縣府輔導，從粉刷、翻修天花板、處理漏水問題改善後，今年終於順利啟用，非常感謝縣長及縣府團隊的協助。