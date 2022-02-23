花蓮新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛曾在合歡派出所服務，在山區協助許多車輛排除困難，於其他員警眼中，是名認真執勤的好榜樣，如今突傳噩耗，令所內同仁悲痛萬分。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛，今晚6時本來有巡邏勤務，卻無故未到班，員警聯繫不上，到他的宿舍查看，怎料開門後，竟發現蔡趴臥床上無反應，經救護人員送醫救治後，仍不治，警方目前也依規定報請檢察官相驗以釐清死因。

據了解，蔡大衛今天晚間6時和派出所的李姓實務生有雙警巡邏勤務，不過李卻遲遲未見到蔡的人影，且聯繫未果，進而前往派出所2樓宿舍查看，怎料打開門看見他趴臥在床上，對聲音也毫無反應，趕緊通報119，請求救援。

救護人員獲報趕抵現場，發現蔡大衛已無呼吸心跳，趕緊送往國軍花蓮總醫院急救30分鐘仍無效，並於今晚7時33分宣告死亡。

現年54歲蔡大衛是花蓮人，畢業於警察學校警員班116期、警專進修組第18期，曾在新城警分局天祥、合歡、富世等派出所服務，並擔任副所長，這幾年才調到北埔派出所擔任副所長並兼代所長一職。

據悉，蔡大衛是個十分熱心的人，以前在合歡派出所服務時，在山區協助許多民眾脫困，也曾幫助許多車子排除困難，逾30年的警職生涯，與同事相處融洽，在大家眼中是個認真執勤的人，身體健朗，今晚突傳噩耗，令所內同仁悲痛萬分，十分不捨。

蔡大衛突然猝死原因是否與天冷有關，警方表示，目前已報請檢察官相驗，仍待確認，同時也將全力協助家屬處理後續及相關撫卹事宜。