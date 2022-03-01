高雄港(「十年一日」動畫影片畫面)。（港務公司提供／洪靖宜高雄傳真）

臺灣港務公司於3月1日成立10周年，細數一路走來除了在港口營運、水岸開發與招商及轉投資事業上努力，尤其在去年疫情嚴峻考驗下，臺灣港群貨櫃量創下1545萬TEU歷史新高，公司營收達208億元。為了歡應慶10周年生日，港務公司並與交通部航港局聯合舉行「航港十年 揚名國際」抽獎活動。

交通部於2012年3月1日進行航港「政企分離」體制改革，將四個港務局合併改制成立交通部航港局及臺灣港務公司，今年為成立十周年，港務公司及交通部航港局聯合舉行「航港十年 揚名國際」活動，舉辦為期一個月的看影片留言抽大獎。

港務公司說，10年以來，面臨各項國內外環境變遷及挑戰，像是2016年航商併購與海運聯盟重組、2018年中美貿易戰至今仍方興未艾，以及自2020年底新冠肺炎疫情籠罩全球，接連衝擊上下游供應鏈與海運航班調度等運作，但在嚴峻考驗下於去年臺灣港群貨櫃量創下1545萬TEU(20呎標準貨櫃)歷史新高，公司營收更締造208億元新猷。

臺灣港務公司成立以來先後達成各項里程碑，在核心本業方面，2013年高雄港成為LME遞交港、2016年迎接當時全球最大貨櫃輪「班傑明富蘭克林」首航高雄港，並陸續完成高雄港聯外高架道路銜接中山高、基隆港東西岸聯外道路、臺北港填海造地工程、臺中港離岸風電碼頭在內的各項港埠重大建設，而現正推動辦理「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」將於今、明兩年分階段完成後交付長榮海運營運，可望為高雄港提升450萬TEU以上作業能量，為未來發展奠定良好基礎。

在水岸觀光方面，港務公司與地方政府及國內外業者攜手合作，結合各港觀光資源創造旅遊商機，如2018年臺中港首座大型購物商場「三井Outlet」開幕營運、同年在高雄棧貳庫亮麗重生、2020年全臺首座水平旋轉橋「大港橋」也在高雄正式啟用，另外在2021年完成安平港水岸複合觀光遊憩區招商，其他如基隆、蘇澳及花蓮等國際商港，亦積極推動水岸觀光發展。

除此之外，港務公司迄今已成立7家轉投資事業，業務範圍涵蓋港勤、物流、土地開發、離岸風電人才培訓與零組件吊裝運輸等，並配合政府新南向政策，與業者合作拓展海外業務版圖。此外，為順應全球航港智慧化發展趨勢，於2018年提出「臺灣港群智慧轉型計畫」，持續透過新興科技的導入應用，加速臺灣港口智慧化發展。

臺灣港務公司除了深耕港埠核心業務發展外，亦將港口環境維護與改善視為企業責任及永續經營之一環，先後完成國際商港港群歐洲生態港認證，其中高雄港更在110年榮獲國際港埠協會「世界港口永續計畫—韌性基礎設施」分類競賽之優勝港口殊榮，都代表港務公司對港口永續發展的實踐。