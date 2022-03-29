臺灣第一檔追蹤「特選Smart多因子指數」的ETF-富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金（00905）於今（3/29）開募。

富蘭克林華美投信指出，今年台股投資市場面臨升息及俄烏戰事等變數影響，油價居高不下外，也造成全球股市震盪劇烈，但就過去經驗來看，股市在歷經短期的震盪後，待各變數塵埃落定，在經濟逐漸復甦、企業獲利動能強勁的帶動之下依然有更多期待的空間。尤其是隨著人工智慧、5G、電動車、元宇宙等科技題材的發酵，臺灣也逐漸在全球先進產業供應鏈的重要命脈上佔有一席之地，成為全球科技發展不可或缺的一環；而疫情至今，相較於初期市場反應劇烈，衝擊需求市場，如今在各國政府的態度逐漸轉向與病毒共存，且防疫融入民生日常後，需求逐漸回升，經濟產業也踏上復甦之路，長期看來，台股上漲動能將續航。

特選Smart多因子指數採用量化多因子篩選機制，包含了品質因子40%、動能因子30%、價值因子30%來計算多因子分數，再透過流動性篩選之股票取前75%為成分股之候選名單，成分股候選名單中佔母體發行市值權重≧1%者無條件納入集合一，母體中不含集合一，按多因子分數排序，前25%入選集合二，且個別權重上限不超過30%。回測數資料顯示過去十三年中，特選Smart多因子平均年報酬達到18.1%，九次勝出臺灣加權指數和臺灣五十指數，八次勝出臺灣高股息指數。

富蘭克林華美臺灣Smart ETF屬季配息型 ETF，發行價格為每單位10元，投資入手門檻低，適合小資族、存股族透過資金分批布局進行穩健長期投資，智慧存股，聰明領息。