富邦投信1日發布富邦科技（0052）ETF收益分配期前公告，4月預計配息金額分別為每單位10.19元，換算配息率約8％，投資人最晚只要在19日前持有或買進，皆可參與本次配息。

富邦投信指出，股價的表現最終是公司獲利能力的展現，台廠去年繳出亮眼財報外，又以科技產業更為出眾，因此要能充分掌握台股成長動能，搭上股市上漲浪潮，台灣科技股即是不容錯過遺漏的投資焦點。

隨著去年多家科技公司繳出創新高的獲利，股價表現也頻頻創高，富邦科技ETF追蹤的臺灣資訊科技指數，表現也不遑多讓，2021年全年成長20.38％。

富邦科技ETF透過一年4次滾動調整，高效率篩選台股優質電子股，完整掌握台股核心產業，並以台積電為最大持股，目前持有比例近6成，因此又有小台積電之稱。今年年度配息將於4月發放，相較於ETF最大持股台積電的2％殖利率，富邦科技ETF今年配息率有望創下歷史配息紀錄。

富邦科技ETF為台灣首檔以科技產業為投資主軸的ETF，網羅各個不同領域的菁英龍頭股，包含半導體、電腦、電子零組件等主次產業。儘管俄烏戰火的持續蔓延對國際股市帶來動盪，且是否因此對台灣半導體產業造成影響，也成為投資人關切的議題。

富邦投信進一步表示，除了俄烏戰爭對台廠影響較小外，台灣本身的經濟基本面佳，且受惠全球經濟持續復甦，以及5G、電動車、元宇宙等新興產業發酵，終端市場需求增溫，有助提升對電子產品訂單，2月的外銷出口訂單淡季不淡，繳出515.6億美元的佳績，不但創下歷史同期新高外，更是2月首次突破500美元，而主要成長幅度來自於電訊通信的29.7％及電子產品31.6％的同期成長率，顯示今年接單動能依舊強勁。

根據富邦投信公告資訊，20日將除息的ETF包括富邦科技ETF、富邦臺灣中小ETF及富邦美國特別股ETF，參與除息的最後買進日為4月19日前，配息發放日則是5月24日。惟實際配息金額及配息率，仍須依4月15日實際配息金額公告為準。

富邦投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。