麗豐-KY（4137）表示，儘管大陸部份城市因疫情蔓延而封城，直接影響「克麗緹娜」正常營運，惟3月合併營收仍以4.1億元，交出月增54％、年減1％佳績；看好醫美保養品產業前景，該公司持續逆風展店策略，擴大市占率，第一季全球店面已衝破五千家大關，達5,020家。

麗豐表示，在疫情捲土重來的嚴峻情況下，該公司仍展現高度品牌力，加速展店、擴大市占，有望讓今年整體營運在逆風突圍後，再次遞出亮麗的成績單！

為深化「品牌力」，「克麗緹娜」透過與多個優質戲劇的異業合作，包括開播即攀上熱搜的陸劇「才不要跟老闆談戀愛」中，由女主角使用克麗緹娜旗下經典產品「童妍精粹液」，而Netflix話題性最強台劇《華燈初上》的女星劉品言，也前往台灣法國花嬉美妍中心-大直店感受克麗緹娜精準的護膚保養服務，都加深麗豐集團於美容保養市場的影響力。

另外，在通路佈局方面，麗豐第一季已成功在全球擴展達5,020家克麗緹娜加盟店的規模、較去年底淨增加59家。克麗緹娜今年仍以全球展店400家為努力目標。

麗豐第一季合併營收達10.33億元，挾著三月女神購物節、戲劇置入之行銷活動氣勢，加上人民幣匯率升值等因素，激勵克麗緹娜在中國地區的3月營收，仍有年增3％之成長表現。