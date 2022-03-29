首家金控下壽險公司公開宣布與非金控產險公司結盟，「合作推廣」保單。中國人壽29日宣布與新安東京海上產險公司結盟，中壽近1.5萬名業務員，將輔導考照、登錄新安產，開始銷售車險、住宅火險、旅遊綜合險等，此合作雖然洽談三年，卻是在中壽成為開發金控100％子公司後的「第一發」行動。

市場上多是金控下壽險公司業務員走「共同行銷」法規，賣同金控下產險公司的保單，幾乎沒有同家金控或同集團的壽險與產險合作，產險公司也多是透過傳統保經代銷售保單，但保經代一簽就是所有產險公司，較無單一忠誠度，且若是非金控下金融機構，就是走「合作推廣」的法規，金管會先前已開放壽險公司業務員可免徵求公司同意，自由登錄各產險公司，賣產險保單。

中壽與新安東京海上產算是首宗非同一金控下兩公司直接結盟的案例。新安東京海上產盼藉由此合作，增加商品的銷售廣度，中壽則強調讓其客戶一站式購足，且有利招募業務員，今年目前要淨成長3,500位業務員。

中壽董事長譚碩倫表示，新安東京海上產險一直以來都是產險業的模範生，首推遠端服務等產險科技創新，多年來服務逾39萬人次客戶，這次「強強聯手」，將創造新的金融生態圈，尋求兩家公司的雙贏局面。

譚碩倫表示自己過去曾任東京海上產險亞太區執行長，以其多年服務的經驗，體會保險是要陪伴客戶一生，且是產險、壽險需求都有，從客戶的第一份醫療險、車險、住宅火險等，是從客戶需求出發，基於中壽及新安產雙方優勢互補，互利互惠，滿足客戶各階段的人生需求。

2021年新契約保費888億元的中壽，與去年簽單保費156億元的新安東京海上產，中壽有140個服務據點、1.5萬名業務員，新安則有20~30個據點，300多位自家業務員，未來合作並無排他性，但雙方都強調會持續合作。