新安東京海上產險、中國人壽展望國內首次產壽險策略聯盟，聯盟之後，新安東京海上產險彷彿多了15,000名生力軍銷售產險保單。目前新安東京海上產險業績有一半是來自業務員及員工，當中壽業務員登錄在新安東京海上產險後，預期來自業務人員通路業務將有望大幅成長。

新安東京海上產險董事長陳忠鏗表示，此次策略聯盟合作方式為「優勢互補互利互惠」，新安東京海上產險協助中國人壽業務人員進行產險商品培訓並專業證照取得，日後中國人壽人員可以銷售新安東京產險的商品，中國人壽業務人員即可以結合產壽險多元商品及服務，能夠為客戶量身規劃更貼近民眾不同生命階段及不同場景需求保障。

新安東京海上產險表示，合作初期民眾可透過中壽業務人員購買新安東京海上產險之汽（機）車險、住宅險等商品後，若不幸發生交通事故，將由新安東京海上產險提供抵達事故現場處理、緊急道路救援、[email protected]雙向視訊理賠服務、車險理賠服務平台、參與傷亡法律訴訟等多項領先業界的創新保險服務；同時，新安東京海上產險也將持續在落實資訊安全及確保客戶權益的前提下，善用大數據等技術，開發獨特保險商品、精進數位保險服務，以虛實相輔的策略，完善保險服務，滿足客戶多樣化的需求。

新安東京海上產險總經理林榮泰表示，目前新安東京海上產險有300多個業務人員、20多個據點，據內部統計，來自300多個業務人員和員工的保費占比超過一半以上，和中國人壽進行策略聯盟協商時，並沒有談到業績，只談教育訓練，內部也有預估會產生多少業績。

然據中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽旗下15,000個業務員、140個據點。在雙方策略聯盟之後，未來除了中國人壽業務員可以依照客戶需求銷售新安東京海上產險的產險保單之外，若保戶需要產險商品，中國人壽官網可導入新安東京產險網站。

因此，和中國人壽策略聯盟，對於新安東京海上產險而言，彷彿多了15,000位銷售生力軍及銷售通路。即使新安東京海上產險並沒有預估會產生多少業績，預期對新安東京海上產險業務將會大加分。