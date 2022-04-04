基隆今天新增31例，其中基隆安樂托嬰中心新增2名確診者，為某物流群聚案伸案。市長林右昌表示，1例在托嬰中心任職，會與孩子接觸，另1例則是托嬰中心廚工，已匡列所有孩童、工作人員居家隔離，並進行PCR篩檢。

林右昌指出，某物流群聚相關新增3例，其中案24557是職場接觸者，匡列居隔期間發病確診；另有2例是延伸案，與基隆安樂托嬰中心有關，1例是案24554為女性，為日前確診者家屬，在安樂托嬰中心任職，匡列居隔期間採檢陽性；另1案24547是托嬰中心廚工。

林右昌說，由於案24554的工作性質會接觸到孩子，廚工也有接觸可能，防疫醫師至現場勘查後，認為地方有風險，第一時間通知所有員工，以及孩童進行PCR篩檢，並全數匡列居家隔離。

另外，該棟大樓還有其他單位，林右昌說，經防疫醫師疫調勘查後，認為風險不大，要求其他單位人員加強自主健康監測，若有疑慮到社區採檢站採檢，市府會提供快篩試劑，讓工作人員追蹤健康狀況。