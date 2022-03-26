不少南部民眾昨（25）日在天空上，看到大片宛如飛碟的雲，高雄港上空同樣也有出現，搭配停泊在港灣的船艦，畫面宛如是科幻片，讓不少網友直呼非常美。

高雄天空上日前出現宛如飛碟的雲，當地民眾也將畫面拍下，而飛碟雲正好出現在高雄港，與停靠的船艦形成非常有趣的畫面，宛如大批飛碟即將入侵地球，而氣象局長鄭明典也在臉書分享這張照片，並寫下「這張最有『飛碟雲』的意象」。

不少網友表示「傍晚在高雄看到好多飛碟」、「飛碟入港」、「昨天傍晚高雄往屏東也看到很像飛碟的雲」、「千層蛋糕」、「莢狀雲真的好美」、「台南昨天也有出現飛碟雲」、「乍看之下真的會誤以為是飛碟」。

交通部也曾在臉書粉專分享飛碟雲形成原因，指飛碟狀的雲為「莢狀層積雲」，當夾帶足夠水氣的氣流越過山區時，因地勢導致氣流產生上下波動，而氣流上升超過凝結層時，水氣就會凝結成莢狀雲，而這種雲通常會出現在山頂至氣流下風處，由於莢狀層積雲形狀宛如飛碟，因此也常被誤認為外星飛船或不明飛行物（UFO）。