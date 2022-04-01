公視《姐妹們的音樂萬萬歲》，製作《離家背井來打拼》主題，邀請《音樂萬萬歲》前主持人林俊逸，和跨國來台打拼的歌手艾薇、文慧如，與主持人曾寶儀、Lulu（黃路梓茵）一同分享。Lulu為了10年前剛出道，常在林俊逸家蹭飯鄭重道歉，她說：「錄影前看了腳本才知道，你那時候收入也很少，真的對不起。」

來自高雄的林俊逸與來自台中的Lulu黃路梓茵都是北漂族，2012年2人一起參加模仿選秀節目第1屆《超級模王大道》，Lulu黃路梓茵當時才20歲，覺得最有錢的就是「大哥哥」林俊逸，沒想到，林俊逸跟他們一樣，都是一集領1千元。

林俊逸說：「我那時候沒有其他收入，錄1集1千，1次錄2集，1個月錄2次共4千，經紀公司抽走一半，僅剩月薪2千元，還要煮火鍋，哈哈哈！」Lulu黃路梓茵連忙道歉！林俊逸則暖心回應：「那個階段對我來說，所有參賽的人都是我那時候的家人，我很喜歡邀你們來我們家吃飯，煮火鍋…大家相互依賴！」

從馬來西亞來台的艾薇，從10歲開始在世界各地參加歌唱比賽，2019年參加選秀節目《聲林之王2》奪下總冠軍，來台發展這幾年，遇到不順遂，總是苦往肚裡吞，直到情緒過後才敢跟父母分享，曾寶儀、林俊逸、Lulu黃路梓茵暖心勸她，不要怕麻煩朋友，心情不好一定要說，讓壓抑的艾薇忍不住飆淚，感謝大家的建議與支持。

曾寶儀則分享，父親曾志偉一直忙於工作，很少聯繫，直到高中時的某日，她才突然意識到，如果與父親再不溝通，父親將成為「生命當中最熟悉的陌生人」，於是，她開始每1到2個禮拜寫1封信給父親，寫了整整3年，但是父親卻一封信都沒有回過，曾寶儀安慰自己：「之所以做這件事情，是因為希望爸爸認識我，知道我的生活發生什麼事，不是因為我想要他回信，才這麼做，」直到有一天，自己心情很不好，不用平常收信人稱呼「Dearest阿爸」與署名「最愛你的女兒寶儀」，只在信紙上寫了「爸」、「寶」2字就寄出，一周後突然接到父親從香港打電話給她，關心她好不好，她才猛然明白爸爸，其實有看信，只是沒有時間回覆，隔天她立馬再寫封甜甜的信給父親，修復父女裂痕。

來自新加坡的27歲創作歌手文慧如，去年因疫情第1次沒有回家過年，看著空盪盪的台北街頭，備感遊子的孤寂。非常想家的時候，她會去找「吃」的， 「胃有被安慰到，心情就會被安慰到。」她也分享這輩子第一次家裡出現老鼠，竟是在台灣租屋處，驚嚇不已，直接拿著包包、鎖匙、手機直接狂奔住飯店，隔天再請朋友來幫忙抓老鼠。

林俊逸、艾薇、文慧如在節目中將演唱許美靜的〈城裡的月光〉、周杰倫的〈稻香〉等許多精彩歌曲；Lulu黃路梓茵演唱吳蓓雅的〈拍謝啦〉與大家分享離鄉背井在外的心情。《姐妹們的音樂萬萬歲》每周日晚9點在公視播出。