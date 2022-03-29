奧斯卡典禮頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）昨(28日)在典禮上開新科影帝威爾史密斯（Will Smith）的愛妻潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）罹患脫髮症而頂光頭的玩笑，氣得威爾史密斯衝上台揮掌怒摑，衝動之舉引發全球熱議，威爾史密斯為此向克里斯洛克道歉，也讓主持人Lulu（黃路梓茵）想起9年前曾被頒獎人羞辱的過往，不過Lulu沒氣到動手，她反而更加充實自己，用作品和演藝成績來證明對方那天說錯了。

Lulu稍早在臉書曬出9年前的臉書動態回顧，也讓她回憶起那個很難堪的晚上「那天我記得超清楚，她故意把我叫到台前說得獎人是四個字，讓台下人歡呼以為會是我要得獎了，結果是把我叫去站在她旁邊，被洗臉說一個好的主持人不能沒有身材、沒有臉」，結果得獎人是剛好作品名稱四個字，Lulu只能尷尬地笑笑走回主持位置。

典禮結束後，Lulu一下台就哭了，她難過寫下：「我其實到現在還不知道她那天為什麼要這樣，這件事我一直放在心裡，被當眾羞辱的感覺實在難以想像」，不過Lulu沒有氣到在台上扁對方，而她回擊的方式是最不直接，但覺得對自己最舒坦，Lulu反而更加充實自己，花了近10年時間，用作品和演藝成績來證明對方那天說錯了。

至於威爾史密斯衝上台揮掌怒摑克里斯洛克，Lulu則表示，由於不是當事人，所以無法替他們發聲，但事實是已兩敗俱傷，Lulu分析：「不管是表演者或是閱聽者都是，開生病的人玩笑本來就不對，但一言不合就扁人也不對，總覺得都有更好的處理方式，不然兩邊都好難受喔...」。