藝人邵雨薇曾演出《1989一念間》、《極品絕配》、《天巡者》等夯台劇，並以電影《樓下的房客》「穎如」一角入圍第18屆台北電影節最佳女主角，近年更從演員斜槓作家，氣質再進化。但形象清純的邵雨薇也有搞笑一面，日前她自曝請假要去看徐若瑄演唱會，但竟意外跟姊姊婚禮撞期，崩潰日常對話笑翻粉絲；昨(5)日她則分享了一張高一時彈吉他的嫩照，當時崇拜艾薇兒的超濃眼妝被網友笑虧：「誰沒有過去？」

邵雨薇昨(5)日在IG貼出一張嫩照，寫道：「高一時的第一把吉他，叛逆期化的眼妝，很直的離子夾燙。當時崇拜艾薇兒的我，亂取了讀音有點像Avril 英文名字（指Ivy），還有當時畫質很差的手機照片。」畫面中的她還在青澀少女時代，一樣纖瘦的體型穿著牛仔褲及綠色上衣，在地板上盤腿有模有樣按著和弦彈奏，從一頭黑髮可看出當時未出道的素人氣質，雖說「超濃」眼妝但從上方視角仍是一張清純甜美臉蛋。

網友看了樂回：「還是新崛江之花那時期？還更早（雨薇：更早）」、「雨薇妳高一就這麼帥啊」、「好帥氣」、「so cute」、「小時候就好好看」、「高一 就這麼美」、「就算是這個造型也還是漂亮」、「原來大家都走過酷酷的青春期啊」、「我也超喜歡艾薇兒」、「是(無名)小站時期的照片嗎？好久沒聽雨薇彈吉他了」、「喜歡」、「酷」、「果然好叛逆」、「好懷念20歲，在yt自彈自唱的雨薇啊！」、「漫畫走出來的啊」、「笑死眼妝真的有像Avril」、「誰沒有過去(笑)」，不到1天破3.4萬讚。

日前她還分享一則爆笑崩潰日常，透露親姊的婚禮和徐若瑄演唱會剛好同一天，但她請假是為了演唱會，因此姊姊直問「所以…..？」讓她只能回「我會去妳婚禮」，最後還hashtag 矛盾心聲，「#人生最崩潰的二選一 #好想去看徐若瑄 #好想聽鬥志、不敗的戀人 #我只猶豫了2秒但我姊說一秒都不該猶豫 #最囧是我」；這則貼文還釣出徐若瑄本人說：「還是我陪妳一起去妳姐姐的婚禮，唱《別人的》祝福她」，讓雨薇驚喜回：「啊啊啊啊啊 尖叫了，太多歌喜歡了，還是唱《姐妳睡了嗎》」，線上聊開了。

邵雨薇外型清新甜美，19歲時頂著「新堀江之花」光環參加《我猜我猜我猜猜猜》進而踏入演藝圈，近年在音樂、戲劇方面都有亮眼成績，受到大票粉絲追捧。