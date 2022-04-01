酒駕重罰從3月31日上路，凡是10年內酒駕、拒測2次以上，將公布姓名及照片，但仍然有人罰不怕，新法實施首日，高雄仍有7人再犯。高雄市警方也將趁清明節連續4天假期，啟動防制酒駕專案，動員17分局同步取締酒駕。

酒駕重罰從3月31日起實施，就是希望能降低酒駕發生率，不過，根據高雄市交通大隊統計，酒駕新罰則實施首日，高雄警方共取締39人酒駕，其中有7人就是累犯。交通違規案件經行政處分確定後，將公告在高雄市府交通局官網中的「酒駕及拒測累犯公布專區」

緊接著清明連假即將到來，高雄市政府警察局將從4月2日起至4月5日止，啟動「清明連假防制酒駕專案」，動員高雄市17分局，提升取締酒後駕車強度，連續4天針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制。

為了杜絕駕駛人酒後駕車之僥倖心態，警方於連假期間實施同步強力取締酒後駕車專案，將採用「多點式路檢部署法」方式提升取締效能，針對意圖規避取締之汽、機車駕駛人加強攔查，呼籲駕駛人勿心存僥倖。