酒駕新法於3月31日正式上路後，高雄市警方於第一個連續假期連續4天執行強力取締酒駕專案，動員17個分局多點式路檢同步執行，根據統計，4天以來，就取締144件，其中就有多達12人是累犯。高市府交通事件裁決中心表示，預計6月初會公布第一波酒駕累犯。

酒駕重罰從3月31日起實施，上路後的第一個連假，高雄市政府警察局從4月2日起至4月5日止，啟動「清明連假防制酒駕專案」，動員高雄市17分局，採多點式路檢部署法取締。

其中一名43歲的葉姓騎士4日深夜行經前金區河南、瑞源路時，因違規闖紅燈遭攔，未料他身上飄出濃濃酒味，他聲稱自己在家喝了3瓶玻璃瓶裝啤酒，肚子餓了才會出門買宵夜，經實施酒測超標，立即依公共危險罪帶回派出所偵辦。

根據高雄市交通大隊統計，這4天以來一共取締144件，機車占114件、汽車30件，其中就多達12人是累犯。高雄市交通局交通事件裁決中心主任黃瓊珠表示，酒駕累犯後續必須要裁決確定，裁決後30日內可提起行政訴訟，經過流程後，預計最快6月初才會公布第一波，於「酒駕及拒測累犯公布專區」，公布細則與中央同步，照片不打馬賽克。