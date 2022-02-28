宜蘭縣消防局今天下午2點多接獲通報，有一輛混凝土車疑似爆胎失控，車輛擦撞礁溪分局龍潭派出所圍牆數公尺，最終在派出所門口翻覆，駕駛受困車內，消防員立即使用油壓剪破壞門窗，目前仍在搶救中，所幸意識清楚，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
據了解，宜蘭市梅洲二路平常有許多砂石車出入，但路幅狹小，交通險象環生，今天下午2點多，一名陳姓駕駛開著混凝土車行經，車輛疑似爆胎沿途擦撞礁溪分局龍潭派出所圍牆，最後翻覆在派出所門口，車前擋風玻璃四散，駕駛受困車內，目前持續搶救中。
宜蘭縣消防局今天下午2點多接獲通報，有一輛混凝土車疑似爆胎失控，車輛擦撞礁溪分局龍潭派出所圍牆數公尺，最終在派出所門口翻覆，駕駛受困車內，消防員立即使用油壓剪破壞門窗，目前仍在搶救中，所幸意識清楚，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
據了解，宜蘭市梅洲二路平常有許多砂石車出入，但路幅狹小，交通險象環生，今天下午2點多，一名陳姓駕駛開著混凝土車行經，車輛疑似爆胎沿途擦撞礁溪分局龍潭派出所圍牆，最後翻覆在派出所門口，車前擋風玻璃四散，駕駛受困車內，目前持續搶救中。
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