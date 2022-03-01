國道1聯結車擦撞 1車翻覆「折甘蔗」橫躺 車流狂塞3公里 13:532022/03/01 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1聯結車擦撞，1車翻覆「折甘蔗」橫躺，車流狂塞3公里。(記者爆料網提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下214.8K今(1日)下午12時51分發生一起聯結車追撞事故。有2聯結車疑似因未保持安全距離，兩車當場發生碰撞後失控，其中一輛聯結車當場翻覆整輛車「折甘蔗」占用內線及中線，警消到場後，並未發現有人受傷，但因聯結車太過龐大，需要使用大型吊車，導致交通嚴重受阻，一度回堵3公里以上，目至於詳細事故發生原因，仍有待後續調查。 #國道1 #聯結車 #翻覆 #折甘蔗 #國道1 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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