國道一號南下214.8K今(1日)下午12時51分發生一起聯結車追撞事故。有2聯結車疑似因未保持安全距離，兩車當場發生碰撞後失控，其中一輛聯結車當場翻覆整輛車「折甘蔗」占用內線及中線，警消到場後，並未發現有人受傷，但因聯結車太過龐大，需要使用大型吊車，導致交通嚴重受阻，一度回堵3公里以上，目至於詳細事故發生原因，仍有待後續調查。