國1北上銅鑼段3車連環撞 貨櫃車翻覆小客車卡分隔島 08:022022/03/29 中時新聞網 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上銅鑼段3車連環撞，貨櫃車翻覆小客車卡分隔島。（記者爆料網提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（29日）凌晨3時許，在國道一號北上136.5公里處，發生2台大貨車、貨櫃車和1部小客車的碰撞事故，車流一度回堵，道路封閉約2小時無法通行， 應好並無人員受傷，目前警方正釐清肇事原因。 國1北上銅鑼段3車連環撞，貨櫃車翻覆小客車卡分隔島。（記者爆料網提供） 國1北上銅鑼段3車連環撞，貨櫃車翻覆小客車卡分隔島。（記者爆料網提供） 國1北上銅鑼段3車連環撞，貨櫃車翻覆小客車卡分隔島。（記者爆料網提供） 據了解，事故現場一輛貨櫃車在內線車道翻覆，小客車則因閃避不及，自撞分隔島卡在貨車中間，2台事故貨車則佔滿道路，其中一台貨櫃車因為撞擊力道過猛，車頭直接對折，幸好並沒造成人員受傷，但造成道路一度封閉，目前國道警察局正釐清事故原因。 雙載機車下山過彎撞護欄「雙人齊噴」 網驚：特技69！ 5歲童遭男「詭異迴轉」撞飛斷肢 竟向媽喊1句話眾人鼻酸 #大貨櫃車 #車禍 #翻覆 #國道警察 #道路封閉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園試辦機慢車改道 衝突點增10倍 04:102022/03/29 地方新聞 11條不明傳播鏈 防疫仍朝向鬆綁 04:102022/03/29 生活新聞 大陸虧損已大幅收歛 新光三越6月改選 有望平順收場 04:102022/03/29 財經要聞 北大國小旁擬設公車調度場 上百民眾抗議 04:102022/03/29 地方新聞 大雨中突破自我 李允辰首跳進亞運 04:102022/03/29 運動天地 幹部在地化 大陸業績追上來 04:102022/03/29 財經要聞 彰縣測速桿去年進帳2.2億 再增2處 04:102022/03/29 地方新聞 強化上下游聯盟 大眾拉陸廠 確保鎳鈷供應 04:102022/03/29 全球財經 降雨空檔出現 高溫升至30度 下波變天時間曝 07:282022/03/29 生活 原物料、通膨壓力大 今決定是否漲電價 04:102022/03/29 財經焦點 元大證投資先生APP 獲碳足跡認證 04:102022/03/29 證券．權證 大疆無人機捲入俄烏戰 遭德商下架 04:102022/03/29 焦點新聞 雄獅攜手高餐大 展開產學合作 04:102022/03/29 產業．科技 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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