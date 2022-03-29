今（29日）凌晨3時許，在國道一號北上136.5公里處，發生2台大貨車、貨櫃車和1部小客車的碰撞事故，車流一度回堵，道路封閉約2小時無法通行， 應好並無人員受傷，目前警方正釐清肇事原因。

國1北上銅鑼段3車連環撞，貨櫃車翻覆小客車卡分隔島。（記者爆料網提供）

國1北上銅鑼段3車連環撞，貨櫃車翻覆小客車卡分隔島。（記者爆料網提供）

國1北上銅鑼段3車連環撞，貨櫃車翻覆小客車卡分隔島。（記者爆料網提供）

據了解，事故現場一輛貨櫃車在內線車道翻覆，小客車則因閃避不及，自撞分隔島卡在貨車中間，2台事故貨車則佔滿道路，其中一台貨櫃車因為撞擊力道過猛，車頭直接對折，幸好並沒造成人員受傷，但造成道路一度封閉，目前國道警察局正釐清事故原因。