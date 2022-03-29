國道1南下員林段化學槽車起火 車流回堵10K紅爆 12:252022/03/29 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1南下員林段化學槽車起火，車流回堵10K紅爆。(記者爆料網提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下215K員林路段，上午11時許發生一起驚險火燒車事故。一輛大型化學槽車行經該路段時，車頭與後方化學槽連接處，突然冒出火光與濃煙，幸好駕駛及鄰車發現，緊急將車開往路肩停放並下車滅火，幸好警消緊急到場，立刻將火勢撲滅，僅有車頭燒毀，並未影響到後方化學槽部分，警消虛驚一場。但也造成該路段嚴重車流阻塞，至少塞車長達10公里，目前警消仍在處理後續。 國道1南下員林段化學槽車起火，車流回堵10K紅爆。(記者爆料網提供) 國道1南下員林段化學槽車起火，車流回堵10K紅爆。(記者爆料網提供) 國道1林口火燒車 男急拉母親下車幸運逃命 新闢20路公車員客10輛巴士採電動 彰客7路線也投入29輛電動大汽車 #警消 #員林 #化學槽車 #後方 #化學槽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回家遇三寶亂停車擋道 後方「6字公告」被無視網氣炸 23:522022/03/25 生活 詭異車禍！騎士行經超寬4線省道 直衝路邊遊覽車身亡 20:292022/03/11 社會 疑未留意車前狀況 桃園騎士先自撞拖板車再撞後方機車 14:082022/03/09 社會 菲籍自行車參賽者遭撞身亡 酒駕車主20萬交保 22:112022/03/20 社會 員林站鐵路穀倉有發展潛力 台鐵積極活化 16:012022/03/13 生活 北部確診者上周去彰化員林！2處足跡曝光 還搭火車北返 15:482022/03/14 生活 彰化電動巴士上路 員林直達二林中科 04:102022/03/25 地方新聞 上班族注意！ 國1北上台北段2車追撞 紅爆塞4公里 08:022022/03/16 社會 彰化11車「保齡球式」追撞影片曝 貨車煞不住後方硬上 21:012022/03/23 社會 員林蜀葵花開了 西區公園花田周末起開園免費參觀 17:582022/03/22 旅遊 搭賓士遭警開槍恐淪植物人 資深警：從後方開槍有討論空間 19:002022/03/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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