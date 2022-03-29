國道一號南下215K員林路段，上午11時許發生一起驚險火燒車事故。一輛大型化學槽車行經該路段時，車頭與後方化學槽連接處，突然冒出火光與濃煙，幸好駕駛及鄰車發現，緊急將車開往路肩停放並下車滅火，幸好警消緊急到場，立刻將火勢撲滅，僅有車頭燒毀，並未影響到後方化學槽部分，警消虛驚一場。但也造成該路段嚴重車流阻塞，至少塞車長達10公里，目前警消仍在處理後續。

國道1南下員林段化學槽車起火，車流回堵10K紅爆。(記者爆料網提供)