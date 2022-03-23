3800萬「消防超跑」出事影片曝光 恐怖水砲擊破分隊大門

桃園消防局埔心分隊23日進行高效能化學車維修作業，沒想到具有超強力水柱的化學車疑似因操作不慎，強烈水柱竟直接噴向消防隊大門，當場將2扇玻璃門沖破，值班台被水沖得滿目瘡痍，當時監視器影像曝光，只見水柱突然間沖向局內，2名消防員也被嚇得措手不及。

臉書記者爆料網曝光當時局內的監視器影像，只見門口突然出現巨大水柱，當場沖破2扇玻璃門，值班台的電腦與用品全部倒下，水花四濺在警局門口，畫面相當驚人；另一段視角的畫面是化學車疑似未留意車上的砲塔角度，導致水柱直往分隊值班台射水。

具有超強力水柱的化學車疑似因操作不慎，強烈水柱竟直接噴向消防隊大門，當場將2扇玻璃門沖破，值班台被水沖得滿目瘡痍。（翻攝自記者爆料網）

桃園市消防局第二大隊表示，該事故是埔心分隊今（23）上午10時許由消防車廠商進行高效能化學車維修作業，因廠商操作人員未留意車上的砲塔角度，導致水柱直往分隊值班台射水，強烈水柱造成值班室自動門、玻璃及部分用品毀損，消防車維修廠商則允諾會全額賠償。

這輛高效能化學車超高流量砲塔每分鐘出水6000公升，最遠射程超過80公尺，要價約3800萬元，它與一般消防車最大的不同，在於可以一邊行走一邊射水，且超大流量的砲塔，每分鐘最多可以出水達到6000公升以上，這次維修車輛因為水柱太強大直接沖破消防隊大門，也讓人見識到這輛消防車的威力。