廠商維修消防車強烈水柱竟沖破消防隊大門。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局埔心分隊，23日進行高效能化學車維修作業，沒想到廠商在維修過程中，強烈水柱竟然直接噴向消防分隊大門，直接將2扇玻璃門沖破，當時值班台還有隊員在值班，嚇得趕緊跳開，該影片也在網路上流傳，也讓網友直呼實在是太誇張了。

桃園市消防局第二大隊表示，該事故是埔心分隊今天上午10時許由消防車廠商進行高效能化學車維修作業，因廠商操作人員未留意車上的砲塔角度，導致水柱直往分隊值班台射水，幸好同仁反應迅速，未造成人員受傷，強烈水柱造成值班室自動門、玻璃及部分用品毀損，消防車維修廠商則允諾會全額賠償，分隊同仁也著手後續復原作業，經查值班台的資通訊設備均正常，不影響分隊勤業務執行。

這輛高效能化學車超高流量砲塔每分鐘出水6000公升，最遠射程超過80公尺，要價約3800萬元，它與一般消防車最大的不同，在於可以一邊行走一邊射水，且超大流量的砲塔，每分鐘最多可以出水達到6000公升以上，這次維修車輛因為水柱太強大直接沖破消防隊大門，也讓人見識到這輛消防車的威力。