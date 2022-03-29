為強化幼童對於消防的安全觀念，期防災意識能深植於幼兒園師生的腦中，桃園市政府消防局第三大隊新坡分隊29日上午前往轄內的崙坪幼兒園辦理防災宣導，希望能藉由生動有趣的闖關遊戲來增進小朋友的基本防災常識、並且更進一步的學習更多的防災知識。

桃園市政府消防局新坡分隊分隊長葉昱麟表示，考量到這次宣導的對象為學齡前幼童，所以特別在這次的防災宣導以遊戲方式、搭配有獎徵答，讓小朋友集中注意力，過程中也讓幼兒園師生「以操作取代聽講」，來提升防災知識的學習成效。

這場防災宣導一共分為3站，第1站內容包含「防火及防震宣導」，教育小朋友平時在家應留意用火用電安全，另當地震來臨時，請記得「趴下-掩護-穩住」；第2站主題為「避難逃生」，除關門就地避難的宣導外，本站利用製煙機在教室中營造煙霧瀰漫的環境，讓小朋友體驗低姿勢爬行避難；第3站則讓小朋友參觀救災車輛，以提升孩童對於消防安全的興趣及重視程度。

桃園市政府消防局第三大隊長簡慈彥則認為，火災搶救只是消防的其中一環，災害前的預防才是根本，藉由生活中防災意識的累積，才能真正減少災害的發生，另外也提醒市民朋友，除災害預防外，「住宅用火災警報器」也在甚多災例中發揮功效，能有效避免生命財產的損失，若有裝設需要歡迎民眾向轄區分隊洽詢辦理。