當有火災發生時，消防機關接獲報案後，便會立刻派遣人車出動，不過一名男網友提到，昨晚他家樓下發生機車自燃事故，儘管火勢不大，很快就被撲滅了，卻有近20位消防員和4台消防車到場，讓他相當不解，貼文一出也引起網友討論。

一名男網友在PTT八卦板發文指出，昨（25日）睡夢中隱約聽到消防車和救護車的聲音，醒來後發現車陣就停在自家樓下，他便立刻到陽台查看情況，才知道是一台機車自燃，但火勢很快就順利撲滅。

不過他觀察一陣子後發現，這場事故出動了近20位消防員和2名警察，還有4台中大型消防車、1台救護車和1台警車，讓他相當不解，好奇是不是報案的人沒有說清楚現場情況，導致消防局派遣人力時比例上出現落差，「還是說一次出勤基本上就是要這麼多人車呢？」

對此，不少網友回應，「如果是騎樓下燒一台機車很危險你知道嗎」、「民眾報案裡有多少資訊可信？你是消防局敢賭嗎」、「因為機車靠近住宅，可能有延燒疑慮吧」、「只派一台車，也許你家就沒了」、「寧可多派不要到了不夠用吧，畢竟汽機車這種有油的延燒起來可能會很嚴重」。

也有內行網友解釋，「要看案情吧，雖然派報系統都會分配好，不過通常主力車（水箱車）幾乎都會出動」、「火警有延燒之虞保險起見會多派人手啊，3級火警的話就是3個分隊起跳往上加」、「一個車組至少會出動2台消防車，如果是汽機車、住宅火警，通常會同時派遣鄰近分隊的1到2個車組，還有至少1台救護車到場，後面還會跟著火場鑑定人員」。