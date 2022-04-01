台中市政府警察局第五分局東山派出所配合轄內逢甲國小校外教學活動。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市政府警察局第五分局東山派出所配合轄內逢甲國小校外教學活動。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市逢甲國小舉辦校外教學活動，首先前往觀音山步道登山，再前往附近的東山派出所參訪，讓到訪的學生們，看看警察的工作內容及裝備，認識平常忙碌的警察哥哥、姊姊們，都是在做些什麼工作。

台中市政府警察局第五分局東山派出所配合轄內逢甲國小校外教學活動，這次校外教學活動，逢甲國小出動80名左右的學生，加上同行的老師及家長，浩浩蕩蕩的擠滿東山派出所，不知情的民眾還以為派出所怎麼被包圍了。

東山派出所特別在所外展示巡邏車，讓學生試鳴警笛，看看平時呼嘯經過的警車，鳴笛時的臨場感。

派出所內更拿出員警的相關應勤裝備，舉凡防彈背心、警械、警銬等等，全部陳列出來，讓參訪的學生可以認識警察如何維護人民安全及社會治安，學生踴躍提問。

逢甲國小師生們的好奇心大噴發，一窺警察工作的多樣性，最後由副所長林聖堯宣導行人交通安全及犯罪預防宣導，讓到訪的師生收穫滿滿。

第五分局分局長林沐弘表示，警民關係的維繫，也是警察工作的一環，畢竟警力有限，民力無窮，地方治安的維護，需要靠大家出力，協助讓逢甲國小的師生到派出所參訪，可以讓學生認識警察工作的內容，也能緊密的連結地方關係，也期許未來可以有更多熱心的民眾，加入維護治安的工作。